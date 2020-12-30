Военкор рассказал, когда в «Л/ДНР» ждут наступления ВСУ

Все должно произойти после инаугурации Джо Байдена

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В ОРДЛО и Российской Федерации продолжают твердить о том, что Украина готовится к военному решению конфликта на Донбассе. Местные и российские СМИ время от времени сообщают о том, что ВСУ готовится к масштабному наступлению.

На этот раз о подготовке к наступлению заявил российский военкор Дмитрий Стешин. Он даже назвал предполагаемую дату. По его сведениям, Украина предпримет масштабную атаку после инаугурации нового президента США Джо Байдена. Именно, когда новый глава Белого ома официально вступит в должность.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По словам Стешина, на то, что Украина готовится к полномасштабному бою указывает тот факт, что на Донбассе украинские войска забирают различные военные машины. По мнению, российского военкора Украина займется их ремонтом и приведет эти машины в состояние полной боевой готовности.

Дмитрий Стешин также назвал предполагаемую дату – «Наступление будет происходить в период с января по март 2021 года». Он считает, что дата выбрана не просто так, ведь в марте из-за плохой погоды «раскиснут» основные дороги и вести бои станет на время практически невозможно, а тем более идти в наступление.

Ранее мы сообщали, что Пушилин назвал главные достижения «ДНР» в 2020 году.