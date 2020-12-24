Windows 21 — так могла бы выглядеть новая система Microsoft (ВИДЕО)

Одна из самых интересных концепций Windows 10 была недавно представлена ​​группой моддеров из Addy Visuals

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Популярные моддеры из Addy Visuals подготовили новую концепцию Windows 10 на основе технологии Fluent Design.

В настоящее время в мире насчитывается миллиард устройств, использующих Windows 10, и это число продолжает расти с каждым днем. Популярность программного обеспечения побуждает пользователей искать новые графические стили и улучшения, которые могут быть добавлены в официальную версию системы в будущем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылок на Interia.

Одна из самых интересных концепций Windows 10 была недавно представлена ​​группой моддеров из Addy Visuals. На своем канале YouTube они представили новый стиль системы — однако, в отличие от других концепций, они основывали свою визуализацию на уже существующих функциях, а не заново изобретали интерфейс.

Windows 21 производит впечатление целостного проекта, основанного на переработанном проводнике. Создатели обновили функцию Start Menu и внешний вид популярных плиток. Все дело в том, чтобы обеспечить еще лучшую производительность и предложить «темную тему», которую многие ждали.

Ранее мы сообщали, что Windows 10 получила последнее обновление перед Рождеством.