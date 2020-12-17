Политика

Пушилин пугает жителей ОРДЛО «концлагерями в Украине»

Наталия

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в Украине, по его мнению, будут отлавливать русскоязычное население и поселять их в концлагеря. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО СМИ. Чиновник заявил, что преподаватели русского языка на территории Украины будут подвергнуты штрафам и избеениям. «Мы практически каждый день видим, что происходит на Украине с теми, кто […]

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«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в Украине, по его мнению, будут отлавливать русскоязычное население и поселять их в концлагеря. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО СМИ.

Чиновник заявил, что преподаватели русского языка на территории Украины будут подвергнуты штрафам и избеениям.

«Мы практически каждый день видим, что происходит на Украине с теми, кто продолжает отстаивать свое право говорить на родном русском языке. Это штрафы, избиения, доносы на учителей, которые просто общаются на русском языке» — отметил Пушилин.

Как он сказал, в Украине в тюрьмах пребывают сотни людей, которые являются единомышленниками самоправозглашенной республики ДНР. Также Пушилин считает, что Верхованая рада зарегестрировала законопроект «об интернировании». Согласно ему, как отметил «глава ДНР», русских будут отлавливать и без права апелляции поселять в концлагеря под надзор СБУ.

Ранее сообщалось, что на территориях временно окккупированной восточной Украины начались массовые проверки на заводах. 

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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