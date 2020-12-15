Политика

Депутаты ДНР готовы выдавать паспорта РФ: какие условия ставит местная «власть»

Наталия

В РФ готовы выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий восточной Украины. Однако, сделать это можно лишь при условии наличия «паспорта ДНР». Об этом сообщила так называемый «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ. Она объяснила, что для получения паспорта РФ по упрощенной процедуре необходимо подать документы на основании перечня, утвержденного Указом […]

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В РФ готовы выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий восточной Украины. Однако, сделать это можно лишь при условии наличия «паспорта ДНР». Об этом сообщила так называемый «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

Она объяснила, что для получения паспорта РФ по упрощенной процедуре необходимо подать документы на основании перечня, утвержденного Указом президента России от 24.04.2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

«Паспорт ДНР» — единственный документ, удостоверяющий личность, который выдается соответствующими органами на территории ДНР» — отметила чиновница.

Помимо этого, на территориях ОРДЛО значение имеет еще и временная «адресная справка». На временно оккупированных территориях она признана документом, который подтверждает личность. Однако, она выдается на время и имеет существенный ряд ограничений.

«При наличии РВП или ВНЖ РФ вы можете подать документы на паспорт РФ по упрощенной процедуре только на территории РФ, и паспорт ДНР вам для этого не нужен (Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187)» — уточнила Селиванова.

Ранее сообщалось, что в пабликах, которые пишут о подконтрольных ОРДО территориях граждане возмущены тем, что в городе живут, по их мнению, «на широкую ногу».

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Наталия

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