Украина находится на пике огня, нужно спасать жизни — известный врач

Время чтения: 49 Секунд

Несмотря на то, что статистика заболеваемости на коронавирус в Украине в последнее время падает ситуация не самая лучшая. Известный врач-инфекционист Ольга Голубовская поделилась своим мнением о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.

Она отметила, что эпидемию уже не сдержать и ситуация ухудшается каждый день. Она отмечает, что главной задачей на данный момент является спасения жизней.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и оказали медицинскую помощь», — сказала врач.

Также она отметила, что Украина находится в одном из самых сложных периодов пандемии.

Ольга Голубовская также рассказала, что тяжелая ситуация с коронавирусом не только в Украине, но и также по всему миру. Она сообщила, что в США втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем в Украине.

Ранее мы сообщали, что в США стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19.