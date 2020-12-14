Культура

Умер известный автор шпионских романов

Виктор
Время чтения:51 Секунд

Печальные новости пришли из Англии. Джон ле Карре, известный британский автор шпионских романов, умер в возрасте 89 лет в своем доме в Корнуолле.

Об этом в воскресенье вечером сообщил литературный агент Джонни Геллер. «С большой грустью я вынужден объявить о смерти одного из величайших писателей мира — Джона ле Карре», — написал он в Twitter.

Об этом пишет УРА-Информ.

Ле Карре (Дэвид Джон Мур Корнуэлл) родился в Пул, Дорсет, Англия, в 1931 году, получил образование в университетах Берна, Швейцарии и Оксфорда, а также преподавал в Итон-колледже (1956–1958), прежде чем писать шпионские романы.

В 1959-1964 годах он был британским дипломатом, работал в Бонне и Гамбурге. Он также был сотрудником британской разведки. Свою писательскую карьеру начал с романа «Пробуждение мертвых».

Его самые важные работы включают «От смертельного холода», «Лудильщик, портной, солдат, шпион», «Ночной портье», «Очень разыскиваемый» и «Верный садовник». По каждому из этих романов был снят фильм.

Его последний роман, Полевой агент, вышел в октябре 2019 года.

Ранее мы сообщали, что умер экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Наталия

Скончался российский актер, считавший Крым собственностью РФ

Умер легендарный актер Российской Федерации Валентин Гафт. Об этом сообщает российское агентство ТАСС ссылаясь на супругу актера Ольгу Остроумову, передает УРА-Информ. Известно, что Гафту было...
Наталия

Погиб первый пилот, преодолевший скорость звука

В возрасте 97 лет скончался известный на весь мир американский летчик-испытатель Чак Йегер. Он прославился тем, что первым в мире превысил скорость звука. О смерти...
Виктор

Принцесса Кейт наняла дополнительную охрану: боится за свою жизнь

Принцесса Кейт - одна из самых важных персон в королевской семье. Ходят слухи, что она станет идеальной следующей королевой. Неудивительно, что из-за такого большого интереса...
Наталия

Том Круз собрался лететь в космос для съемок в фильме

Известный во всем мире американский актер Том Круз планирует отправиться в космос для съемок в фильме «Миссия: невыполнима». Об этом информирует издание Sun со ссылкой на источник, передает УРА-Информ....
Виктор

Впервые за 33 года: королева Елизавета меняет планы на Рождество

Впервые за 33 года британская королева Елизавета II и принц Филипп не поедут в загородное поместье Сандрингем на Рождество, а остановятся в Виндзорском замке, где...
Виктор

Стали известны победители шоу Танцы со звездами: все решили зрители, судьи отдали победу другой паре

Сегодня ночью, 30 ноября, завершился 14, последний выпуск шоу Танцы со звездами 2020. В суперфинале принимали участие сразу три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap