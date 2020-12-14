Умер известный автор шпионских романов

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Печальные новости пришли из Англии. Джон ле Карре, известный британский автор шпионских романов, умер в возрасте 89 лет в своем доме в Корнуолле.

Об этом в воскресенье вечером сообщил литературный агент Джонни Геллер. «С большой грустью я вынужден объявить о смерти одного из величайших писателей мира — Джона ле Карре», — написал он в Twitter.

Об этом пишет УРА-Информ.

Ле Карре (Дэвид Джон Мур Корнуэлл) родился в Пул, Дорсет, Англия, в 1931 году, получил образование в университетах Берна, Швейцарии и Оксфорда, а также преподавал в Итон-колледже (1956–1958), прежде чем писать шпионские романы.

В 1959-1964 годах он был британским дипломатом, работал в Бонне и Гамбурге. Он также был сотрудником британской разведки. Свою писательскую карьеру начал с романа «Пробуждение мертвых».

Его самые важные работы включают «От смертельного холода», «Лудильщик, портной, солдат, шпион», «Ночной портье», «Очень разыскиваемый» и «Верный садовник». По каждому из этих романов был снят фильм.

Его последний роман, Полевой агент, вышел в октябре 2019 года.

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