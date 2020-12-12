В Украине наблюдается положительная динамика: заболеваемость COVID-19 снижается

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В Украине, к счастью, уже несколько суток подряд наблюдается положительная динамика заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию сегодня, 12 декабря, показатель составляет 460,4.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

Если взять в сравнении с предыдущим днем этот показатель понизился на 9,1. Стоит отметить, что норма заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 40.

Стоит отметить, что на территории украинского государства продолжает снижаться заполненность больничных коек в медицинских учреждениях для больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас в Украине заполнены 43,6% таких коек. Самой проблемной остается Николаевская область, где заняты 62,6% кроватей.

Ранее стало известно, что власти Украины получили официальное одобрение от COVAX касательно запроса на получение вакцины от коронавируса нового поколения.