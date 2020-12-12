Украина получит вакцину от COVID-19: COVAX одобрил запрос

Время чтения: 48 Секунд

Власти Украины получили официальное одобрение от COVAX касательно запроса на получение вакцины от коронавируса нового поколения. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook, передает УРА-Информ.

Помимо этого, Украина получит и шприцы для инъекций в рамках данной программы.

«Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцин за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. Доз вакцины бесплатно », — написал главный санитарный врач страны.

Также Ляшко подчеркнул, что в Украине уже полным ходом идет подготовка оборудования для пунктов прививки.

«МЗ привлекает к процессу логистики ГП« Укрвакцина »и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)», — уточнил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения. В ВОЗ отметили, что вместо принудительной вакцинации власти государств должны убедить людей прививаться добровольно, объяснить, что это необходимо для того, чтоб побороть пандемию.