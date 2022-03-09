Общество

Украину ждет похолодание: синоптики предупреждают

До конца недели в Украине существенно упадет температура воздуха.

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Вторая половина этой недели обещает быть холодной. Самые низкие температуры будут фиксироваться в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Ночью там ожидается до минус 15 градусов, а в день от 4 до семи ниже нуля.

Синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале отметила, что в остальной части страны температура воздуха также упадет, пишет УРА-Информ.

«Холодно, но просто на несколько градусов выше, будет в большинстве областей Украины», — рассказала она.

Диденко также отметила, что десятого марта снег вероятен на Луганщине, Харьковщине, местами в западных областях, в Крыму. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Также десятого числа прогнозируется сильный ветер. Сегодня ночью температура воздуха будет до минус девяти, завтра днем до минус пять.

«Холоднее будет в Харьковской, Сумской, Полтавской областях: ночью -7…-12, днем -3…-8 градусов», — добавила Диденко.

В Киеве 10 марта какой-то существенный снег маловероятен. Однако сильный ветер. Ночью -5…-7, днем -2…-4 градуса.

Ранее мы сообщали, что Украина призвала НАТО и партнеров передать боевую авиацию и ПВО.

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