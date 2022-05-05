Береза сказал, сколько ракет было выпущено по Украине со стороны Беларуси: подробности

Экс-нардеп Борислав Береза решил поднять важную тему для международных отношений. Он решил высказаться, сколько же ракет в итоге оккупанты выпустили со стороны Беларуси в сторону Украинского государства. Выяснилось, что количество ракет немалое.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Минимум 631 ракету запустили со стороны Республики Беларусь по Украине с самого начала широкомасштабной войны. То есть, с 24 февраля 2022 года. Вина за это лежит на Александре Лукашенко. Чтоб у него перьями горло поросло», – лаконично сказал Береза.

К сожалению, неизвестно, откуда именно бывший народный депутат взял такую цифру. Комментаторы тоже поинтересовались, хотя многие приняли на веру вышеупомянутое заявление. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и разведка Украины, и эксперты Запада давно знают о бомбардировке городов нашей страны со стороны Беларуси. На этом фоне неизвестно, как отреагирует мировая общественность, а также власти Киева на столь подлый шаг.

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