Культура

Шварценеггер попал в серьезное ДТП Лос-Анджелесе (фото)

Мировая знаменитость Арнольд Шварценеггер сегодня попал в сводки новостей, в связи с происшествием.

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Об этой информации сообщил Segodnya,  передает Ura-inform.

Всемирно известный актёр попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Как сообщают СМИ, сначала черный внедорожник Шварценеггера Yukon столкнулся с красным авто, марки Prius. Джип перевернулся на бок, сработали подушки безопасности, а также был задет Porsche Cayenne, который находился рядом, в результате чего пострадал его водитель. Женщину доставили в ближайшую больницу.

Очевидцы данного ДТП утверждают, что происшествие выглядело как кадр из кинофильма.

По предоставленной информации, причиной аварии стало то, что Шварценеггер проехал на красный свет светофора. Но на данный момент об официальной причине ДТП говорить рано, так как следствие ещё ведётся.

В результате ДТП актёр не пострадал, а вот женщина, управляющая другой машиной, получила травмы и находится в больнице. В издании сообщают, что Арнольд очень переживает из-за случившегося и планирует навестить пострадавшую в госпитале.


Причины ДТП устанавливаются


Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

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