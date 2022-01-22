Общество

США могут начать эвакуацию людей из посольства в Украине – СМИ

Соединённые Штаты Америки хотят эвакуировать людей из своего посольства в Украине.

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Об этой информации сообщил CNN, передает Ura-inform.

В посольстве США в Киеве попросили госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала, а также членам их семей покинуть территорию Украины.

Представителем Государственного департамента было сказано что им «на данный момент сказать нечего».

«Нами, как всегда, проводится тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации, касающейся безопасности»,-добавил он.

Источником, близким к украинскому правительству, было сообщено CNN, что Америка проинформировала Украину о том, что «вероятнее всего, начало эвакуации будет уже на предстоящей неделе».

Так же источник поведал, что Глава украинского государства Владимир Зеленский вел беседу по данному поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе, которой Зеленский ему сказал, что если со стороны Соединённых Штатов будут предпринят такой драматический шаг, то это будет «чрезмерной реакцией».

Со своей стороны, CNN обратился за комментариями к правительству Украины. Представителем Госдепартамента было  заявлено, что ведомство не будет давать комментарии, обсуждениям частного характера, добавив при этом, что решения об иностранных сотрудниках основаны на едином критерии: безопасность и защищенность американских граждан.

Напомним, ранее сообщалось, NYT сообщает, Россия начала «тайно» вывозить из Украины семьи всех своих дипломатов: реакция Москвы.

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