Общество

В ООН заявили о пяти основных угрозах для всего мира в 2022 году

Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем было рассказано, с какими вызовами придётся бороться всему миру в нынешнем году.

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Об этой информации сообщил Orf.at, передает Ura-inform.

На Генеральной Ассамблее ООН, которая проходила в Нью-Йорке, им было заявлено о пяти основных угрозах в 2022 году, с которыми придётся противостоять всему миру.

Среди основных вызовов Гутерришем было названо пандемию коронавирусной инфекции, финансовый и климатический кризис, кибератаки и угрозы безопасности.

«Пандемия COVID-19, климат, состояние мировой финансовой системы, интернет-беззаконие и угрозы миру и безопасности — это самые большие вызовы, стоящие перед миром на сегодняшний день», — заявил Генсек ООН.

С его слов, мир не может просто игнорировать и не замечать эти проблемы. Гутерриш отметил, что их нужно будет решать и мир сможет их решить, но  для этого нужно объединить всеобщие усилия.

Напомним, ранее сообщалось, Омикрон-штамм: Минздрав официально опубликовал список симптомов, на которые нужно обращать внимание

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