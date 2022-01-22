В ООН заявили о пяти основных угрозах для всего мира в 2022 году

Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем было рассказано, с какими вызовами придётся бороться всему миру в нынешнем году.

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Об этой информации сообщил Orf.at, передает Ura-inform.

На Генеральной Ассамблее ООН, которая проходила в Нью-Йорке, им было заявлено о пяти основных угрозах в 2022 году, с которыми придётся противостоять всему миру.

Среди основных вызовов Гутерришем было названо пандемию коронавирусной инфекции, финансовый и климатический кризис, кибератаки и угрозы безопасности.

«Пандемия COVID-19, климат, состояние мировой финансовой системы, интернет-беззаконие и угрозы миру и безопасности — это самые большие вызовы, стоящие перед миром на сегодняшний день», — заявил Генсек ООН.

С его слов, мир не может просто игнорировать и не замечать эти проблемы. Гутерриш отметил, что их нужно будет решать и мир сможет их решить, но для этого нужно объединить всеобщие усилия.

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