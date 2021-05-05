Раскрыта официальная причина смерти принца Филиппа

Герцог Эдинбурский умер из-за старости

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The Telegraph раскрыл официальную причину смерти герцога Эдинбургского, которая была внесена в свидетельство о смерти сэром Хью Томасом, главным королевским врачом. Муж королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в Виндзорском замке.

В свидетельстве о смерти в качестве причины смерти принца Филиппа была указана «старость». The Telegraph объясняет, что это стандартная процедура для пациентов в возрасте 80 лет и старше, которые находились под наблюдением врача в течение длительного периода времени, чтобы наблюдать за их состоянием, пишет УРА-Информ.

Свидетельство о смерти предполагает, что не было никаких других заболеваний или травм, которые способствовали смерти, в том числе болезни сердца, по поводу которой герцог Эдинбургский перенес операцию за неделю до своей смерти.

Принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет — 10 июня ему бы исполнилось 100 лет. Официальная информация о смерти принца Филиппа была объявлена ​​9 апреля около 13:00, сообщение королевы Елизаветы II было размещено в профилях королевской семьи в социальных сетях. «С глубокой печалью Ее Величество объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского».