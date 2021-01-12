Умер Джон Рейли: он был звездой сериала Беверли-Хиллз

Актеру было 84 года

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Актеру было 84 годаУмер Джон Рейли. Звезда мыльной оперы и телевидения 80-х скончалась в субботу, 9 января 2021 года, в возрасте 84 лет.

Джон Рейли начал свою карьеру в 1960-х с выступления в вестерне «Человек по имени Шенандоа». Вначале он играл небольшие роли в телесериалах, затем появлялся в обычном актерском составе. В 1970-х он сыграл в фильмах «Как вращается мир» и «Как был завоеван Дикий Запад». В 80-е годы произошел прорыв. Джон Рейли принял участие в работе над General Hospital, самым продолжительным сериалом в истории. Актер исполнил роль Шона Донели и проработал в постановке около 11 лет.

Об этом пишет УРА-Информ.

Джон Рейли также снимался в других популярных сериалах, таких как «Династия», «Даллас» и «Мелроуз Плейс». Поклонники «Беверли-Хиллз, 90210» знают его как отца Келли Тейлор. Джон Рейли также проявил себя как актер дубляжа, особенно любил спектакли о супергероях — он принимал участие, среди прочего в «Чудо-женщине» (1978), «Невероятном Халке» (1980) и сериале «Железный человек» (1994–1996), где он озвучил персонажа Соколиного глаза.

Информацию о смерти Джона Рейли опубликовала его дочь Кейтлин Рейли. Причина смерти на данный момент неизвестна.

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