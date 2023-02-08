Сейсмолог ответил, где в Украине возможно мощное землетрясение

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Об этой информации сообщил Тsn.ua, передает Ura-inform.

Он пояснил, что Украина находится в зоне Вранча и расположена на северном крае того же пояса, в котором находится Турция и Сирия, поэтому вероятность серьезного землетрясения сохраняется.

Он отметил, что самые мощные землетрясения в Украине возможны на юго-западе Одесской области.

«Если мы будем смотреть на карты обще сейсмического разрушения, на которых показан уровень сейсмической опасности Украины, то видим, что на юго-западе Одесской области сейсмические влияния могут быть наибольшими. Они могут достигать 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале», — сказал Кендзера.

Сейсмолог подчеркнул, что землетрясения на территории Украины были и будут в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, сейсмологи оценили степень угрозы от сдвига Аравийской плиты