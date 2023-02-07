В Киеве строят «Модуль временности»: СМИ раскрыли, что начнется в столице с 17 февраля

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Об этой информации сообщили в Comments.UA, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что начали строительство объекта на Подоле еще в первые дни февраля. Примечательно то, что часть Контрактовой площади уже оградили. Специалисты утвердили на этом месте культурное пространство, которое прозвали «Модулем временности». Его намерены открыть с 18 февраля 2023 года до конца апреля-месяца.

Эксперты говорят о том, что «Модуль временности» включает в себя 27 модулей. Там будут открытые холлы с отдельными залами внутри. Кроме того, для красоты будут построены и разнообразные террасы. Строители намерены все делать из металла, но вариации обещают быть разными.

Целые два этажа экспозиции вберут в себя труды художников из ряда государств: Украина, Франция, Соединенные Штаты, Швейцария, Южная Корея, Португалия, Испания, Индия, Албании. Кроме того, помимо картин, люди смогут посмотреть на скульптуры, инсталляции, а также ознакомиться с аудиовизуальными произведениями.

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