Общество

Во Львове могут еще больше усилить локдаун: на очереди авиа и железнодорожное сообщение

Андрей Садовой о новых возможных ограничениях

Время чтения: 46 Секунд

Несмотря на то, что во Львове ввели дополнительные ограничения и город практически закрыт на локдаун, ситуация здесь с коронавирусной инфекцией не улучшается.

Напомним, что сейчас городе действуют ограничения красной зоны. Весь транспорт во Львове работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. В тоже время все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. При этом мэр города Андрей Садовой заявил, что власти могут ввести и другие ограничения, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

«Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом», — рассказал мэр Львова.

Он добавил, что на данный момент 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Несмотря на увеличение коек в больницах, люди продолжают поступать каждый день. Только за последние сутки поступило 46 новых пациентов

Ранее мы сообщали, что в Украине возможна четвертая волна коронавирусной инфекции.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В «ДНР» признались, что существуют большие проблемы с «паспортами» «республики»

«Паспортов» ждут 170 000 местных жителей

В ОРЛО ждут важных людей из Москвы: что известно

Какой вопрос будут обсуждать стороны пока неизвестно

Четвертая волна коронавируса в Украине: в МОЗ рассказали, когда она наступит

Четвертая волна может начаться осенью этого года

Война близко: в ОРДЛО сообщают, что из РФ прибыла военная техника

87 БТР-80 с российскими спецами замаскировались и ждут приказа

Бесплатные экспресс-тесты на КПВВ: кому положено тестирование на COVID

Услугой бесплатного тестирования воспользовались около 6000 украинцев

Украина должна быть разгромлена: экс-командир НВФ призвал Кремль захватить государство

Для прекращения войны Российской Федерации необходимо захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap