Во Львове могут еще больше усилить локдаун: на очереди авиа и железнодорожное сообщение

Андрей Садовой о новых возможных ограничениях

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Несмотря на то, что во Львове ввели дополнительные ограничения и город практически закрыт на локдаун, ситуация здесь с коронавирусной инфекцией не улучшается.

Напомним, что сейчас городе действуют ограничения красной зоны. Весь транспорт во Львове работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. В тоже время все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. При этом мэр города Андрей Садовой заявил, что власти могут ввести и другие ограничения, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

«Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом», — рассказал мэр Львова.

Он добавил, что на данный момент 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Несмотря на увеличение коек в больницах, люди продолжают поступать каждый день. Только за последние сутки поступило 46 новых пациентов

Ранее мы сообщали, что в Украине возможна четвертая волна коронавирусной инфекции.