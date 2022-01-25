Пенсионерам разрешат использовать «ковидную тысячу» на оплату коммунальных услуг

Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг

Время чтения: 29 Секунд

Граждане Украины пенсионного возраста смогут использовать полученные по программе «є-Підтримка» деньги для оплаты коммунальных услуг. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УРА-Информ.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», — отметил глава государства.

В скором времени, как уточнил Зеленский, программа также будет распространяться на граждан Украины 14−18 лет.

Ранее сообщалось, что ВОЗ, а также другие ученые имеют достаточно оптимистичные прогнозы по завершению пандемии коронавирусной пневмонии нового поколения, считая, что 2022 год станет последним для заболевания.