Экономика

Зеленский рассказал, что будет с шахтами на Донбассе

Для роста экономики важным является и вопрос безопасности

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские шахты нужно срочно модернизировать. Об этом он заявил в одном из своих интервью, передает УРА-Информ.

«Действительно, многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на востоке страны война. И им нужно показывать, что государство развивается. Поэтому строится инфраструктура на Донбассе. И чтобы люди на временно оккупированных территориях видели разницу», — отметил президент.

Горнякам, которые работают на угольных предприятиях нужно дать альтернативу или же вовсе модернизировать шахты.

«Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и в Львовской области. Мы над этим работаем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Жители временно оккупированного украинского Донецка указали возможную причину, почему шахта имени Засядько крайне часто подвергается обстрелам. 

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