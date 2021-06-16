В ОРДО повысят минимальную зарплату: что обещают «власти»

Точной даты повышения выплат неизвестна

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В ОРДО анонсировали очередное повышение зарплат. Такое заявление сделали местные «власти».

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал очередное повышение выплат минимальных зароботных плат в «ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что в этом году планируют повысить минимальный размер оплаты труда в ОРДО. Такое заявление сделал Денис Пушилин во время разговора с шахтерами «Комсомольца Донбасса». Он отметил, что на данный момент трудно говорить о точных датах.

«Планируется в этом году. По датам скажем чуть позже. У меня есть ориентировочные цифры, но необходимы определенные корректировки», — отметил Пушилин.

«Главарь ДНР» утверждает, что у него есть ориентировочные цифры, которые еще требуют некоторых корректировок, однако озвучивать их не стал.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО надеются, что «ДНР» последует примеру РФ и отменит обязательное прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО.