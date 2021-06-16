Экономика

В ОРДО повысят минимальную зарплату: что обещают «власти»

Точной даты повышения выплат неизвестна

Время чтения: 39 Секунд

В ОРДО анонсировали очередное повышение зарплат. Такое заявление сделали местные «власти».

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал очередное повышение выплат минимальных зароботных плат в «ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что в этом году планируют повысить минимальный размер оплаты труда в ОРДО.  Такое заявление сделал Денис Пушилин во время разговора с шахтерами «Комсомольца Донбасса». Он отметил, что на данный момент трудно говорить о точных датах.

«Планируется в этом году. По датам скажем чуть позже. У меня есть ориентировочные цифры, но необходимы определенные корректировки», — отметил Пушилин.

«Главарь ДНР» утверждает, что у него есть ориентировочные цифры, которые еще требуют некоторых корректировок, однако озвучивать их не стал.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО надеются, что «ДНР» последует примеру РФ и отменит обязательное прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В ЕС согласовали санкции против Беларуси

Все из-за ситуации с самолетом Ryanair

У предприятий «ЛДНР» появился новый инвестор: Пушилин рассказал, кто это

Решением проблем с финансами на «национализированных» предприятиях в оккупированном Донецке займется российский предприниматель

Жители ОРДЛО возмущены ростом цен: что подорожало на этот раз

Все строй материалы вслед за продуктам подорожали в 3−5 раз

Задолженность по зарплате шахтеров: в ОРДЛО приняли решение по стажу

Принятие данного документа направлено на практическое решение проблемы несвоевременного выхода горняков на пенсию

Кредит онлайн без отказа всем – как получить быстрые деньги на карточку?

Взять быстрый микрокредит в банке – целая проблема для любого заемщика.

В чем лучше держать сбережения: эксперт дал совет

Тимофей Милованов дал несколько важных советов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap