Украина не погибнет, но будет втянута в безнадёжные долги: Погребинский дал прогноз

По мнению политолога, наши западные партнёры и США сделают всё возможное чтобы в Украине не обрушилась экономика. Они буду делать для этого всё возможное и зависящие от них.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил РосСМИ, передает «УРА Информ».

«Даже для этого будут выделяться огромные деньги на закупки газа, возможно даже по очень завышенной цене», — считает директор центра политических исследований Михаил Погребинский.

Как сказал политический эксперт, данная материальная помощь не будет безвозмездной и не обойдётся Украине без последствий. Украина всё более дальше влезет в безнадёжные долговые обязательства, добавил Погребинский.

Таким образом Погребинский отреагировал на сообщение экс-министра по вопросам ЖКХ Алексея Курченко, который в одном из эфиров сказал, что Украину ждёт «реальная катастрофа энергетических ресурсов». Экс-чиновник заверял, что его основанием для этот послужил анализ ситуации на газовом рынке Украины и мира.

Напоминаем, Белый дом поставил ультиматум Киеву: названо главное условие