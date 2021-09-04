Белый дом поставил ультиматум Киеву: названо главное условие

Вашингтон выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству только в одном случае.

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Об этой информации сообщили РосСМИ, передает «УРА Информ».

Как считает политолог Виталий Семенченко, президент Америки Джо Байден не совсем доволен как проводятся реформы в Украине. А также поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому задачу заменить все руководящие посты в антикоррупционных органах.

Также, по мнению, политического эксперта, если Украина провалит обещанные реформы, то стране грозит срыв получения кредита от Международного валютного фонда. А также, добавил Семенченко, безвизовый режим Украины с Европейским союзом тоже могут пересмотреть.

Сейчас главной целью президента, считает политолог, должно стать внедрение реформ, которые направлены на борьбу с коррупцией в стране.

«Только при выполнении данного условия можно рассчитывать на дальнейшие стратегически важные отношения с нашими партнёрами», — сказал Семенченко. Напоминаем, В Украине могут изменить состав Кабмина: в «Слуге народа» выступили с громким заявлением