Экономика

Мир становится все более голодным, — Кулеба

Пандемия дала сильное ускорение рынка телекоммуникаций и IT

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Наиболее стратегически важными статьями экспорта для украинского государства являются агро и IT.Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Мы должны производить готовые товары, услуги и продавать их в Европе, Америке, Азии и другие частях мира за хорошие деньги. Выигрывать будет не только бизнес, а в целом Украинское государство будет становиться сильнее. Мы в МИД постоянно ищем новые каналы сбыта украинской продукции и услуг на иностранных рынках и способы их продвижения. Любой из вас, кто является экспортером услуг, продуктов, может обратиться к нам и сказать, в какой стране нужна помощь», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Однако, не стоит забывать и про металлургический экспорт.

«Конечно, будет продолжаться и традиционный металлургический экспорт. Но именно два сектора, которые я назвал, имеют перспективу экспоненциального роста. Потому что, с одной стороны, мир становится все более голодным, с другой — пандемия дала сильное ускорение рынка телекоммуникаций и IT», — подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Украина не ожидает введение западными государствами своих войск для противостояния вооруженной агрессии России. При этом, правительство Украины рассчитывает на поддержку другого рода, которую страны-партнеры способны предоставить. 

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