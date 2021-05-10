Экономика

Резкое подорожание продовольствие: в Донецке поднялись цены на хлеб и воду

Подорожание произошло за считанные дни

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На территориях временно оккупированного Донбасса резко подорожали хлеб и вода. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Подорожание наиважнейших продуктов произошло буквально в течение нескольких дней.

«Хлеб как-то странно и резко подорожал. Вот этот еще недавно покупали за 33−35 руб.», — пишет житель Донбасса.

Этот же хлеб, как отмечает житель неподконтрольного Донецка, стоит уже 40 руб.

Помимо этого, подорожала и вода.

«Тю… вчера пошла набирать воду в баклажки для матушки… Была 10 руб. за 5 л, уже 15», — пишет местная жительница.

Ранее сообщалось, что известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о своем желании вернуться в Донецк, который сейчас оккупирован пророссийскими боевиками. 

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