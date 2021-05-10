Общество Спорт

Мы будем играть на „Донбасс Арене“: Ахметов сделал смелое заявление

Он отметил, что скучает за родным городом

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Известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о своем желании вернуться в Донецк, который сейчас оккупирован пророссийскими боевиками. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ахметова.

Он отметил, что скучает за родным городом и жаждет вернутся на родину.

«То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю — 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке», — отметил Ахметов.

Также он подчеркнул, что несмотря на возможность жить в любом городе мира, он оставался в Донецке до последнего.

«И самое главное — люди там прекрасные. Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир, и мы будем играть на „Донбасс Арене“», — добавил он.

Ранее сообщалось, что тренер Луиш Каштру покидает свою должность в футбольном клубе «Шахтер».

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