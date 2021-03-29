Суэцкий канал разблокирован: Ever Given сняли с мели

Наконец-то ситуация изменилась

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Произошел прорыв в ситуации с контейнеровозом Ever Given. Судно, севшее на мель в Суэцком канале в начале прошлой недели, начало движение после многодневной блокады.

Корма корабля отошла от западного берега канала, что подтвердил на анонимности представитель властей Суэцкого канала. На фотографиях, опубликованных в понедельник утром агентству Reuters, видно, что контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал с 23 марта, уже находится в нормальном положении на водном пути. Два местных источника сообщили, что судно вернулось на «нормальный курс», пишет УРА-Информ.

Контейнеровоз почти полностью вытащен из мелководья, но перед отплытием он пройдет предварительные проверки.

В прошлый вторник судно Ever Given длиной 400 метров под флагом Панамы, принадлежащее тайваньской компании Evergreen Marine, свернуло боком и село на мель на однополосном участке Суэцкого канала примерно в шести километрах от его южного входа недалеко от Суэца.

Закрытие этого ключевого морского пути повлияло на цены на нефть и судоходство во всем мире. В мировой торговле этот маршрут особенно важен для транспортировки нефти, газа и топлива между Азией и Европой.

Ранее в США заявили, что Северный поток-2 опасен для Украины.