Экономика

Пенсии для жителей ОРДЛО: в Минсоцполитики рассказали, как получить выплаты

В Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы

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На временно оккупированных территориях восточной Украины к текущему моменту находится около 400 тысяч граждан, которые не обращались за пенсионными выплатами. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью «РБК-Украина», передает УРА-Информ.

Также она уточнила, что таким гражданам Украины для получения пенсионной выплаты необходимо пересечь КПВВ на Донбассе и обратиться в Центры предоставления административных услуг.

«Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу», — подчеркнула Лазебная.

Ранее сообщалось, что банки передают Пенсионному фонду Украины информацию о пенсионерах, которые год не получают свои выплаты. 

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