ПФУ приостанавливает выплаты для пенсионеров-переселенцев: кому не повезло

По причине неполучения выплат в течение длительного периода происходит приостановление пенсий

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Банки передают Пенсионному фонду Украины информацию о пенсионерах, которые год не получают свои выплаты. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталью Рад.

По причине неполучения выплат в течение длительного периода, как отметила чиновница, происходит приостановление пенсий.

«Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера», — отметила она.

В случае проживания таких граждан на подконтрольной украинскому правительству территории все решается быстро. Такая процедура предназначена для определения статуса получателя. Жив он, или умер. В таком случае выплаты производятся через предприятия почтовой связи, куда гражданин должен прийти и засвидетельствовать, что он является получателем пенсионной выплаты.

«Пенсионерам-переселенцам необходимо обратиться в управление ПФУ и написать заявление в установленном порядке для возобновления выплаты и уточнения также своего статуса получателя», — отметила начальник ГУ ПФ.

Ранее сообщалось, что часть украинских пенсионеров может потерять свои пенсии. Стало известно, что Пенсионный фонд может прекратить пенсионные выплаты при некоторых обстоятельствах.