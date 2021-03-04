Экономика

Украинцам выдадут 150 000 гривен: кто может получить деньги

Кабмин хочет дать денег на малый бизнес

Время чтения: 51 Секунд

В Украине может заработать новая программа выдачи беспроцентных кредитов на открытие своего бизнеса. В общей сложности Кабинет министров выделит на это более 100 миллионов гривен. Однако сначала соответствующий законопроект должен поддержать украинский парламент.

Благодаря таким кредитам власти намерены вернуть украинцев из-за границы, и чтобы те, развивали в стране малый бизнес. Среди примеров – кофейни и теплицы для выращивания овощей и микрозелени, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

150 тысяч гривен на свое дело украинцы смогут получить при таких условиях:

— если предприниматель вложит в свой бизнес столько же собственных средств, сколько и государство;

— если страховой стаж более 10 лет, возвращать сумму не нужно;

— при отсутствии страхового стажа деньги также выдают, но вернуть сумму нужно будет в полном объеме.

В тоже время Ассоциация компаний по международному трудоустройству считает, что такая инициатива не будет популярной среди украинцев, ведь они все больше отрывают своих фирм за границей. Только за последних два года в Польше было открыто 11 000 предприятий украинцами.

Ранее мы сообщали, что в Украине были выданы первые кредиты по ипотека под 7%.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

РФ больше не получит помощи, кредитов и гарантий: США ввели санкции

В Вашингтоне прекращают любую финансовую или политическую помощь России

Билборды в Киеве, 5 причин, почему нужна наружная реклама

Развивать бизнес без рекламы - невозможно. В условиях повышенной конкуренции компаниям приходится искать все более изощренные способы продвижения бренда. И в конечном счете все сводится...

В НБУ рассказали, как будут работать банки на 8 марта

Банки самостоятельно определять свой порядок работы

Пентагон выделит Украине $125 млн: на что пойдут деньги

Пакет помощи от Пентагона для Украины включает обучение, вооружение и консультативные услуги для ВСУ

«Повышение» зарплат оказалось фикцией — жители ОРДО недовольны реформами

Теперь медицинские сотрудники получают еще меньше

«Приятный» сюрприз украинцам на первое апреля: цены на газ и электричество могут поднять в 2-3 раза

Этот вопрос нужно решать уже сейчас

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap