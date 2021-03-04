Украинцам выдадут 150 000 гривен: кто может получить деньги

Кабмин хочет дать денег на малый бизнес

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В Украине может заработать новая программа выдачи беспроцентных кредитов на открытие своего бизнеса. В общей сложности Кабинет министров выделит на это более 100 миллионов гривен. Однако сначала соответствующий законопроект должен поддержать украинский парламент.

Благодаря таким кредитам власти намерены вернуть украинцев из-за границы, и чтобы те, развивали в стране малый бизнес. Среди примеров – кофейни и теплицы для выращивания овощей и микрозелени, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

150 тысяч гривен на свое дело украинцы смогут получить при таких условиях:

— если предприниматель вложит в свой бизнес столько же собственных средств, сколько и государство;

— если страховой стаж более 10 лет, возвращать сумму не нужно;

— при отсутствии страхового стажа деньги также выдают, но вернуть сумму нужно будет в полном объеме.

В тоже время Ассоциация компаний по международному трудоустройству считает, что такая инициатива не будет популярной среди украинцев, ведь они все больше отрывают своих фирм за границей. Только за последних два года в Польше было открыто 11 000 предприятий украинцами.

Ранее мы сообщали, что в Украине были выданы первые кредиты по ипотека под 7%.