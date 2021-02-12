Экономику в ОРДЛО можно восстановить 4 способами, — Резников

Говорить о полной реинтеграции региона можно только тогда, когда будут созданы экономические предпосылки

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Экономическую стабильность на территориях восточной Украины можно восстановить четырьмя путями. Среди них: финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, а также создание привлекательного климата для инвестиций на территории ОРДЛО. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга, передает УРА-Информ.

«Есть четыре пути, как восстановить экономическую жизнь в этом регионе. Это — финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов. Или создание привлекательного климата для инвестиций. Мы будем двигаться по четвертому варианту — создание инвестиционной привлекательности на этих территориях» — подчеркнул Резников.

Также он добавил, что о полной реинтеграции территорий ОРДЛО можно рассуждать лишь тогда, когда для этого будут созданы определенные экономические предпосылки.

«Мы должны утвердить план и в течение 6 месяцев во исполнение утвержденной правительством концепции создать продукт — а именно ряд законопроектов, которые должны быть внесены в парламент для их поддержки. И по сути мы должны получить специальный режим инвестиционной и предпринимательской деятельности, который начнет функционировать, я надеюсь, не позднее 1 января 2022 года» — считает он.

Стратегия Украины до 2030 года означает, что в скором будущем будет построена новая железная дорога на территории Луганской области.

«Европейские страны переведут производство с востока азиатского континента на восток Украины. Будет создан полноценный агрокластер. Возобновлено авиасообщение. Будут действовать десятки индустриальных парков. Этот эксперимент со специальным режимом предпринимательской деятельности может стать примером для всей страны» — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что одной из главных фраз главы «ДНР» Дениса Пушилина являются слова «Как в Ростове». В августе прошлого года он обещал пенсионерам ОРДО, что вскоре они будут получать пенсии на уровне Ростове-на-Дону.