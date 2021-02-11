Экономика

Пенсии в «ДНР»: сколько получают пенсионеры и сколько им обещали

Минимальная пенсия в «республике» – 5616 руб

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Одной из главных фраз главы «ДНР» Дениса Пушилина являются слова «Как в Ростове». В августе прошлого года он обещал пенсионерам ОРДО, что вскоре они будут получать пенсии на уровне Ростове-на-Дону.

В тоже время он заявлял, что с первого января 2021 года пенсии вырастут на 20 процентов, но в итоге их подняли на 17 процентов, при это параллельно в «республике» увеличили стоимость услуг ЖКХ. Также растут цены на продукты питания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Средний размер пенсии в «ДНР» с учетом январского повышения – всего 8670 рублей. Минимальная пенсия в «республике» – 5616 руб. В Ростовской области, на которую изо всех сил равняется Пушилин, величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год установлена в размере 9445 рублей. Средняя пенсия – 17400 рублей. Как видим, до «ростовской мечты» еще копать и копать», — пишет паблик.

В тоже время на одном на пропагандистском канале в ОРДО показали пенсионеров «республики», которые довольны своей жизнью и радостно рассказывают на камеру, как хорошо живут в сравнении с теми, кто прозябает на подконтрольной Украине территории. В тоже время реальностью совсем другая.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО «чиновники» будут получать теперь более высокие зарплаты.

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