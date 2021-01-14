Экономика

В «Нафтогазе» готовы снизить цену на газ для населения

Компания готова продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м

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Вчера, 13 января, стало известно, что Правительство намерено снизить цену на газ для населения до конца карантина или отопительного сезона. Сегодня, стало известно мнение «Нафтогаза» по поводу этой ситуации.

Департамент по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что компания готова поставлять газ по цене 6,99 грн за куб. м. Стоит отметить, что именно такую цену определил Кабмин. На данный момент компания продает газ по тарифу «месячный» по цене 7,22, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

В тоже время в «Нафтогазе» отметили, что для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

«Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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