Экономика

Москва урежет бюджет «ЛНР»: что известно

Финансирование «республики» существенно снизится

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Российская Федерация готовит бюджет, который выделит на «ЛНР». Сначала должны закончиться проверки, дальше будет подготовлена аналитика, дальше будут сформированы финансы и тогда примут окончательное решение.

Рассматривается вопрос и по выборам в «Республиках». Как раз сейчас решаются вопросы, связанные с финансированием, однако точно бюджет будет урезан.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики«.

«Проверки и комиссии, которые приезжали в ЛНР одна за другой выявили многочисленные нарушения и показали, что Республика дает завышенные расходы. Об этом мы вам тоже уже писали. Многочисленные нарушения были выявлены и в Народной милиции ЛНР – в частности в НМ числится много лиц, которые не выполняют боевые задачи, на них списываются средства, а фактически их нет», — пишет паблик.

Источник отмечает, что различные местные «чиновники» будут стараться «купить» привилегий в сфере распределения финансов и торговле.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО массово пропадают люди.

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