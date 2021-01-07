Долги Украины перед МВФ: обнародован план выплат на 2021

Общая сумма выплат украинских долгов для МВФ должна составить 8,059 млрд SDR

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Украина до 2036 года должна выплатить Международному валютному фонду около восьми миллиардов специальных прав заимствований или около 11,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в графике выплат, который был обнародован на сайте МВФ, передает УРА-Информ.

На сайте ведомства отметили, что за 2021 год украинское государство должно вернуть МВФ 1,155 млрд SDR или 1,7 миллиард долларов. Первый платеж, который должна выплатить Украина запланирован на четвертое февраля. Он должен быть выплачен в размере 98,5 млн SDR. Самые крупные платежи Украины для МВФ на 295,5 млн SDR. Их выплаты, судя по графику, запланированы на 12 марта и 13 сентября.

В 2022 году Украина должна выплатить 1,67 млрд SDR, в 2023 году – 1,98 млрд SDR.

Общая сумма выплат украинских долгов для МВФ должна составить 8,059 млрд SDR по состоянию на 1 февраля 2036 года.

Ранее сообщалось, что в декабре ушедшего года международные резервы Украины выросли почти на $3 млрд.