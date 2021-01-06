Экономика

Международные резервы Украины возросли на 15%: это 8-летний максимум

В декабре ушедшего года международные резервы Украины выросли почти на $3 млрд

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Международные резервы украинского государства в прошедшем году поднялись на 15%. По состоянию на первое января 2021 года составили $29,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передает УРА-Информ.

«Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года), а также соответствует прогнозу Нацбанка, размещенном в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года», – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в декабре ушедшего года международные резервы Украины выросли почти на $3 млрд. Такой рост в НБУ объяснили большим уровнем поступлений денежных средств.

Ранее сообщалось, что в Центробанке оценили потери ВВП Украины от усиленного карантина, который введут в январе в 0,2%. 

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