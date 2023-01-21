Марк Милли предположил, что война не завершится в 2023 году: в ОП отреагировали

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Об этой информации сообщает 24tv.ua, передает Ura-inform.

Вскоре заявление американского генерала прокомментировали в Офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона заверил, что боевые действия можно завершить в текущем году, но для этого нужно оружие.

«Можно говорить о любых развитиях событий, но мы осознаем, что эту войну можно закончить поражением России. Это очень важно. Для того, что бы это сделать, нужен определенный объем инструментов, в частности вооружения», – сказал он.

Он подчеркнул, что речь идет о предоставлении Украине бронетехники и дальнобойных ракет для уничтожения вражеских пунктов базирования.

«Имеет право (Милли – ред) на эту позицию, но нужны конкретные инструменты»,– акцентировал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, США помогут Украине вернуть Крым,- NYT.