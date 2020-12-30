Экономика

Пенсии переселенцам: в ПФУ грозятся заблокировать выплаты

Наталия

С 12 марта 2020 года на всей территории Украины действует карантин

Время чтения: 1 Мин. , 16 Секунд

В Пенсионном фонде Украины грозятся заблокировать пенсионные выплаты для переселенцев, которые не прошли идентификацию. Возможна и блокировка по либо по другим причинам.

Об этом пенсионеры из числа ВПЛ сообщили на горячую линию общественной организации «Донбасс СОС», передает УРА-Информ.

При этом, юристы отмечают, что с 12 марта 2020 года на всей территории украинского государства действуют карантинные ограничения.

«Согласно п. 4 Заключительных положений Закона Украины № 540 от 30.03.2020, в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания ВПЛ должны продолжать получать пенсии и любые социальные выплаты, которые были назначены им до того, как карантин начался, т. е. до 12 марта», — отмечают правоохранители.

Стоит отметить, что согласно п. 3 Заключительных положений Закона Украины № 530 от 17.03.2020, в период карантинных ограничений, а также в течение 30 дней с даты их окончания банк Ощадбанк не может заблокировать счета переселенцев в связи с тем, что они не прошли идентификацию.

«Если вы сталкиваетесь с незаконными угрозами или действиями сотрудников Пенсионных фондов, ссылайтесь на эти нормы законов. Если сотрудники на местах не знают, как действовать — обращайтесь в областные управления ПФУ. Если это не помогает, можно обратиться непосредственно в Минсоцполитики и зафиксировать жалобу в Правительственном контактном центре. Информацию о ситуации можно получить также на Горячей линии Пенсионного фонда 0 800 503 753», — подчеркнули правозащитники «Донбасс СОС».

Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 декабря 2020 года заявки на получение компенсации за карантинные ограничения, которые будут введены с 8 января 2021 года, в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников.

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Наталия

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