Помощь Украине отменяется: Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Бюджет предусматривал выделение военной помощи Украине на 250 000 000 долларов, а также новые санкции против Российской Федерации

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Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета государства на грядущий год. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNBC.

Стоит отметить, что данный проект ранее уже поддержали в Конгрессе. Известно, что законодатели могут преодолеть вето президента Трампа. Конгресс снова должен проголосовать за этот бюджет.

Накануне Сенат утвердил оборонный бюджет Америки на 2021 финансовый год.

Известно, что данный законопроект предусматривает 740500000000 долларов на оборонную политику государства. В нем также содержатся расширенные санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Они будут направлены на страховые и сертификационные компании, которые работают с российскими кораблями по завершению Nord Stream 2.

Помимо всего прочего, в оборонный бюджет США была заложена и помощь Украине в размере $ 250 000 000. Также проект предусматривает приостановление вывода войск с территории ФРГ, которое было запланировано главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что персональный адвокат все еще действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что команда юристов главы американского государства продолжит подавать иски в попытке отменить либо изменить результаты выборов президента, которые прошли в 2020 году.