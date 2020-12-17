ФРГ выделила Украине 250 млн евро: куда пойдут деньги

Кабинет министров Украины совместно с правительством ФРГ подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. В его рамках Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов, а также 40 млн евро грантов, которые буду выделены на проекты по энергоэффективности украинских городов, а также поддержку малого бизнеса на территории государства. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов, передает УРА-Информ. В ведомстве подчеркнули, что […]

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Кабинет министров Украины совместно с правительством ФРГ подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. В его рамках Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов, а также 40 млн евро грантов, которые буду выделены на проекты по энергоэффективности украинских городов, а также поддержку малого бизнеса на территории государства. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов, передает УРА-Информ.

В ведомстве подчеркнули, что кредиты от ФРГ предоставлены на 30 лет, с учетом 10 лет льготного периода. Процентная ставка составляет 2% годовых. Комиссия по обязательствам составит 0,25% годовых.

Также известно, что кредитные финансы будут использованы в рамках проектов, которые ранее были согласованы Украиной и Германией в период 2011-2019 годов.

Это проекты в сфере энергетики. Также деньги будут выделены на поддержку малого и среднего бизнеса. С помощью кредитных средств будет повышена энергоэффективности школ и детских садиков, реконструкции коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах Украины.

Верховная рада Украины должна ратифицировать соглашения для того, чтоб можно было распоряжаться кредитными деньгами.

Ранее сообщалось, что Верховной радой Украины был принят новый закон о штрафах для бизнеса за то, что у клиентов отсутствует маска. Закон №3890 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 241 народный избранник.