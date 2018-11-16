09:14 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня украинцы отмечают день работника радио, телевидения и связи

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине празднуют день работника радио, телевидения и связи. С 1994 года к ним празднику присоединились работники интернет-СМИ.

Сегодня украинцы отмечают день работника радио, телевидения и связи

Об этом сообщают местные СМИ.

Во времен Советского Союза данный праздник отмечали 7 мая на честь дня рождения создателя радио - Олександра Попова. Эта дата была установлена в 1945 году.

Но в 1994 году Укртелерадиокомпания предложила перенести дату праздника на 16 ноября, так как именно в этот день в эфир вышла первая украинская радиопрограмма. Это произошло в Харькове в 1924 году.

Сейчас к журналистам и работники сферы радио присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Этот день отмечают также специалисты связи, обеспечивающих работу телефонных сетей и важных сегодня сетей интернет-связи. Поэтому в этот день хочется пожелать радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов и полезной информации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине может появитс новый праздник.


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