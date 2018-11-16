Сегодня украинцы отмечают день работника радио, телевидения и связи

Об этом сообщают местные СМИ.

Во времен Советского Союза данный праздник отмечали 7 мая на честь дня рождения создателя радио - Олександра Попова. Эта дата была установлена в 1945 году.

Но в 1994 году Укртелерадиокомпания предложила перенести дату праздника на 16 ноября, так как именно в этот день в эфир вышла первая украинская радиопрограмма. Это произошло в Харькове в 1924 году.

Сейчас к журналистам и работники сферы радио присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Этот день отмечают также специалисты связи, обеспечивающих работу телефонных сетей и важных сегодня сетей интернет-связи. Поэтому в этот день хочется пожелать радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов и полезной информации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине может появитс новый праздник.