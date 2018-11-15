07:59 15.11.2018 | Общество | Новости
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Возле берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Возле восточного побережья Камчатки в ночь на четверг, 15 ноября, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,5 баллов по шкале Рихтера.

Возле берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива на глубине 76,2 километров. Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Камчатского края Российской Федерации.

Очаг землетрясения находился в 370 километрах от Петропавловска-Камчаткого. В самом городе сила подземных толчков составила два балла, в поселке Усть-Камчатск, находящимся в 78 километрах от эпицентра, сила землетрясения составила от трех до пяти баллов.

Вместе с тем пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России предупредила, что на побережье Камчатки могут обрушиться волны высотой до девяти метров. Тут объявлено штормовое предупреждение.

В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 9 ноября в Норвегии у берегов острова Ян-Майен произошло самое сильное землетрясение из всех зарегистрированных в истории страны. Природный катаклизм произошел около трех часов ночи. Эпицентр находился на расстоянии 125 км юго-западнее острова. Его магнитуда составила 6,8 баллов по шкале Рихтера.


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