14:32 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине запретят проезд без ремней безопасности

С 1 января 2021 года будет запрещено предоставление услуг по маршрутных пассажирских перевозках транспортными средствами, не оборудованными ремнями безопасности. Об этом сообщил генеральный директор Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Антон Щелкунов.

В Украине запретят проезд без ремней безопасности

Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 12 ноября.

Он уточнил, что  изменения вносятся  в правила предоставления услуг пассажирским автомобильным транспортом. Запрет будет касаться маршруток, протяженность маршрута которых более 80 километров.

Также Щелкунов отметил, что предполагается оборудования транспортных средств специальным оборудованием для ограничения скоростию. По его словам, в Европе работает ограничения скорости для автобусов до 100 км в час, а для грузового транспорта - до 90 км.

Как утверждает Щелкунов, уже проводились консультации с Литвой по поводу стоимости переоборудования одного места транспортного средства, выпущенного до 2010 года. Уточняется, что в транспортных средствах, выпущенных после 2010 года, все пассажирские места уже оснащены ремнями безопасности.

“Мы получили ответ - 50 евро за ремень безопасности и новое сиденье”, - рассказал чиновник.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отправился с визитом в Литву. 


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