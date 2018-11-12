Появился рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины - ФОТО

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало рейтинг регулярности осуществления авиаперевозок различными компаниями из украинских аэропортов. Рейтинг составили на основе данных за октябрь 2018 года.
Соотвествующие рейтинги опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры.
Рейтинг пунтуальности авиакомпаний за октябрь 2018 выглядит так:
На последнем месте оказалась компания Atlasjet Ukraine с результатом 53,8%.
Среди международных авиакомпаний лидерами, набрав 100%, стали: Qatar Airways, Ellinair, Bulgaria, Aegean Airlines. Аутсайдерами среди международных компаний стали El Al Israel Airlines и Vueling Airlines, которые выполняют только 50% и 33% из запланированных перевозок соответственно.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 января 2019 года изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности Panorama Club и Panorama Club Corporate.