Появился рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины - ФОТО

Соотвествующие рейтинги опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры.

Рейтинг пунтуальности авиакомпаний за октябрь 2018 выглядит так:

"Мотор Сич" - 95,6% рейсов без задержек;

"Роза ветров" - 93,4%

"МАУ" - 86,6%

"Анда Эйр" - 85,7%

"Sky Up" - 81,3%

На последнем месте оказалась компания Atlasjet Ukraine с результатом 53,8%.

Среди международных авиакомпаний лидерами, набрав 100%, стали: Qatar Airways, Ellinair, Bulgaria, Aegean Airlines. Аутсайдерами среди международных компаний стали El Al Israel Airlines и Vueling Airlines, которые выполняют только 50% и 33% из запланированных перевозок соответственно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 января 2019 года изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности Panorama Club и Panorama Club Corporate.