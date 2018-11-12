09:48 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Появился рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины - ФОТО

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало рейтинг регулярности осуществления авиаперевозок различными компаниями из украинских аэропортов. Рейтинг составили на основе данных за октябрь 2018 года.

Появился рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины - ФОТО

Соотвествующие рейтинги опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры.

Рейтинг пунтуальности авиакомпаний за октябрь 2018 выглядит так:

  • "Мотор Сич" - 95,6% рейсов без задержек;
  • "Роза ветров" - 93,4%
  •  "МАУ" - 86,6%
  •  "Анда Эйр" - 85,7% 
  •  "Sky Up" - 81,3%

На последнем месте оказалась компания Atlasjet Ukraine с результатом 53,8%.

Среди международных авиакомпаний лидерами, набрав 100%, стали: Qatar Airways, Ellinair, Bulgaria, Aegean Airlines. Аутсайдерами среди международных компаний стали El Al Israel Airlines и Vueling Airlines, которые выполняют только 50% и 33% из запланированных перевозок соответственно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 января 2019 года изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности Panorama Club и Panorama Club Corporate.


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