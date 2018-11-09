В Баку демонтировали высочайший в мире флаг

Об этом сообщили международные СМИ.

Общий вес конструкции составлял 220 тонн, а сам флаг весил 350 килограммов. На реализацию проекта было потрачено около 25 миллионов долларов.

На следующий день после церемонии открытия флаг разорвало каспийским ветром и его спустили для ремонта.

Следующая неприятность произошла спустя восемь месяцев. В мае 2011 года в столице Таджикистана Душанбе поднялся флаг, который развевался выше азербайджанского на целых три метра,Таким образом, флаг Азербайджана спустился на вторую строчку в первенстве самых высоких. С 2014 года рекорд высоты флагштока принадлежит Саудовской Аравии — 170 метров. Таким образом азербайджанский флаг мог находится на третьем месте после таджикского и саудовского, но флаг опустили.

Будет ли конструкция восстановлена или флаг решено окончательно демонтировать, пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире.