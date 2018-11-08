В Украине в четверг почти по всей Украине станет похолодает, местами ожидаются заморозки

В ночные и утренние часы в большинстве областей будут образовываться туманы

В большинстве регионов будет без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 метрос на секунду.

Температура воздуха днем составит 7-12 теплых градусов.

В Киеве сегодня ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до минус 3 градусов, в Ивано-Франковской и Львовской областях будет от 1 до 7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-15 градусов.

На севере страны в четверг осадков синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

В центре Украины сегодня будет сухая и теплая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 7-13 градусов.

На востоке страны без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 6-12 градусов.

На юге Украины сегодня также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов, в Одесской области будет от 1 до 6 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

В Крыму также будет сухая и теплая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если Дмитрий на снегу - весна будет поздняя. Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.