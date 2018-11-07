14:39 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты планируют уменьшить срок декретного отпуска

Министерство социальной политики Украины разарботало законопроект, согласно которому с 1 января 2019 власти намерены заставить женщин, ставших матерями, и матерей детей до трех лет отдать младенцев няням, а самим идти на работу. 

Депутаты планируют уменьшить срок декретного отпуска

Соответстсвующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, согласно новому закону, матери с детьми до 3-х лет получат компенсаци сумме 1500 гривен на оплату услуг няни. Саме же матери обязаны вернуться на роботу. А также за год родителям, которые официально наняли на работу няню, будут возмещать размер прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Такая инициатива профильного министерства не на шутку разозлила простых украинцев. Простые граждане отмечают, что не понимают, как можно предлагать такой выбор молодым матерям.

В связи с этим в социальных сетях появилась масса возмущенных комментариев. Так, украинцы напомнили парламентариям, которые пишут подобные законы,  что в первые дни жизни ребенок очень нуждается в опеке матери. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", стала известн реальная стоимость "бэби-боксов" в Украине.


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