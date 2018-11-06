13:15 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207254:Polishuk

Дело Гандзюк до конца года будет передано в суд, - Луценко

Дело об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд уже до конца 2018 года.

Дело Гандзюк до конца года будет передано в суд, - Луценко

Сейчас необходимо завершить молекулярно-генетическую экспертизу по части кислоты на теле одного из участников нападения на активистку и судебно-медицинскую, которая установит причины смерти Гандзюк. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во вторник, 6 ноября, во время отчета в Верховной Раде.

Он также подчеркнул, что на данном этапе следствие состоит из двух этапов. Фактически мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организатора. После завершения молекулярно-генетической экспертизы по части кислоты на теле одного из участников... судебно-медицинской, которая должна установить причины смерти Гандзюк, эта часть дела будет передано в суд. Считаю, что это произойдет не позднее конца этого года, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.


Поделиться
Читайте также:
 
В центре столицы владельцы авто на еврономерах устроили акцию протеста - ФОТО МАУ вносит изменения в программу лояльности В Киеве в аварию попала машина греческого дипломата Януковича официально вызвали для оглашения последнего слова
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив