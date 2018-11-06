Дело Гандзюк до конца года будет передано в суд, - Луценко

Сейчас необходимо завершить молекулярно-генетическую экспертизу по части кислоты на теле одного из участников нападения на активистку и судебно-медицинскую, которая установит причины смерти Гандзюк. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во вторник, 6 ноября, во время отчета в Верховной Раде.

Он также подчеркнул, что на данном этапе следствие состоит из двух этапов. Фактически мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организатора. После завершения молекулярно-генетической экспертизы по части кислоты на теле одного из участников... судебно-медицинской, которая должна установить причины смерти Гандзюк, эта часть дела будет передано в суд. Считаю, что это произойдет не позднее конца этого года, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.