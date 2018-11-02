21:55 02.11.2018 | Общество | Новости
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Россиянину выписали штраф за наезд на яму

Пензенского велосипедиста оштрафовали за наезд на выбоину на дороге. Об этом передает ТАСС. 

Россиянину выписали штраф за наезд на яму

Житель Пензы, угодивший в яму во время езды на велосипеде, обратился в полицию и был оштрафован за повреждения, которые были "нанесены яме" во время езды.

Пострадавший налетел на коллекторный люк на тротуаре и обратился к патрульным с просьбой зарегистрировать ДТП. Инспектор же привлек его самого к ответственности, усмотрев в его действиях превышение скорости, что могло создать "аварийную ситуацию на дороге".

Горожанин подал в Октябрьский районный суд рапорт, однако, согласно постановлению инспектора нарушитель, "управляя велосипедом, допустил наезд на выбоину, причинив повреждения".

К счатью пострадавшего в связи с малозначительностью нарушения постановил производство по делу прекратить. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице.


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