Россиянину выписали штраф за наезд на яму

Житель Пензы, угодивший в яму во время езды на велосипеде, обратился в полицию и был оштрафован за повреждения, которые были "нанесены яме" во время езды.



Пострадавший налетел на коллекторный люк на тротуаре и обратился к патрульным с просьбой зарегистрировать ДТП. Инспектор же привлек его самого к ответственности, усмотрев в его действиях превышение скорости, что могло создать "аварийную ситуацию на дороге".



Горожанин подал в Октябрьский районный суд рапорт, однако, согласно постановлению инспектора нарушитель, "управляя велосипедом, допустил наезд на выбоину, причинив повреждения".

К счатью пострадавшего в связи с малозначительностью нарушения постановил производство по делу прекратить.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице.