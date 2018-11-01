Wizz Air уменьшает нормы провоза ручной клади

Информая об этом появилась на сайте авиаперевозчика.

До этого пассажиры Wizz Air могли бесплатно перевозить ручную кладь с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг.

Но для пассажиров услуги Wizz Priority, цена которой от пяти евро, мало что изменится. Сейчас пассажиры с WIZZ Priority могут брать с собой на борт основную вещь с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг и дополнительную вещь с габаритами до 40х30х18 см.

В компании объяснили нововведение тем, что более 10 тысяч рейсов были задержаны в связи с перевозкой багажа. Отмечается, что на сегодняшний день каждый третий пассажир Wizz Air бронирует билеты на путешествие продолжительностью до трех дней. В такие короткие путешествия пассажиры берут с собой лишь самое необходимое. Лишь каждый третий пассажир покупал зарегистрированный багаж, а каждый седьмой — выбирал чемодан на колесах, который можно брать с собой в салон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", венгерский лоукост Wizz Air открывает новый рейс из Львова в столицу Литвы - Вильнюс.